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排名 球队 胜率
1 骑士 25 7 78.1%
2 猛龙 22 10 68.8%
3 凯尔特人 20 14 58.8%
4 黄蜂 19 15 55.9%
5 老鹰 17 16 51.5%
6 奇才 16 16 50%
7 雄鹿 16 16 50%
8 尼克斯 16 17 48.5%
2015-16 CBA常规赛排名更多>>
排名 球队 胜率
- 辽宁 31 7 81%
- 新疆 30 8 78%
- 四川 30 8 78%
- 广东 28 10 73%
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1 广州恒大 19 7 4 64
2 江苏苏宁 17 6 7 57
3 上海上港 14 10 6 52
4 上海申花 12 12 6 48
5 北京国安 11 10 9 43
6 广州富力 11 7 12 40
7 河北华夏 11 7 12 40
8 重庆力帆 9 10 11 37
9 延边富德 10 7 13 37
10 天津泰达 9 9 12 36
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排名 球队 积分
1 天津权健 18 5 7 59
2 恒丰智诚 18 5 7 59
3 青岛黄海 19 2 9 59
4 北京人和 15 4 11 49
5 大连一方 14 3 13 45
6 武汉卓尔 12 7 11 43
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值班主编：程逵达_US020