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流殇拾年：重磅！中超外援只能出场3人

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在16年年底的时候，中国足球曾经向中超各俱乐部下发了一份调查，调查的内容是关于17赛季...[详细]

近体育：2017澳网来袭

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2017年澳网马上就要开打，看点颇多。不论是五朵金花的出征，还是穆雷与小德的榜首之争...[详细]

足球那些事儿：恒大又一次走在了中超球队的前面

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据多家媒体报道，足协推出中超外援限制政策、中超和中甲U23球员强制政策...[详细]

烟台体育网：每天走6000步竟然有这么多好处

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中国营养学会把走路称为“最简单、最优良的运动方式”，并建议成年人每天走6000步...[详细]

四海钓鱼：分享冬季仍可钓到鱼的小技巧

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冬季的时候会有一些钓友收竿，不在这的时候出去钓鱼，因为他们认为这个时段不...[详细]
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CBA-阿联砍16+13 广东胜青岛止连败Video

视频-[比赛集锦比赛集锦 斯隆秒传布泽尔 周鹏暴扣一条龙]

　　 [易建联单臂隔扣卢卡斯易建联隔扣卢卡斯 后场帽苏伟 布泽尔暴扣]

　　 [第28轮最佳球员 亚当斯49+8+10表现无解最佳球员:亚当斯 五佳球 五佳盖帽 五佳助攻]

热点-[阿联满血回归广东大胜 霸气暴扣轰塌青岛内线]

聚焦-[三队确定出局八一连续6年无缘季后赛 积分榜]

关注-[辽小将膝伤暂无法明确诊断 复出时间难以确定]

9时互动播勇士VS骑士 哈登里程碑火箭胜

直播-[勇士直播间 11:30播雷霆VS快船 全天赛事直播]

火箭-[四大射手同复苏 哈登3分超巴蒂尔 哈雷尔9中6]

骑勇-[5万美元4张!骑勇天价票][詹皇:勇士比上季强大]

关注-[NBA添全新最佳教练奖 小刺客否认骂对手母亲]

声音-[安东尼厌倦流言：若真交易 我想先和禅师面谈]

足协公布新政 本赛季起实施限3外援登场

聚焦-[10问足协新政:球队损失何解 恐添更衣室矛盾]

声音-[国安2将赞新政点名2希望之星 各球队:去适应]

热点-[新政因国家有关方面过问 高层很不满国足表现]

球队-[张呈栋回避战国安 权健因新政取消法尔考转会]

C罗球砸对手引冲突 巴萨卖人为梅西涨薪

[水爷送生涯首乌龙 深度:齐达内诡异352反自乱阵脚]
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中国杯国足得失 练兵获季军

练兵?破荒? 中国杯国足得失

首届“中国杯”赛，国足的征程已经彻底宣告终结…[详细]

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告别! 盘点2016谢幕体坛传奇

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2016年，世界体坛众多传奇选择在这一年谢幕…[详细]

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周鹏33分阿联16+13 广东125-96青岛

周鹏33分阿联16+13 广东125-96青岛止连败

北京时间1月16日，2016/2017赛季CBA第28轮，广东主场以125-96战胜青岛，结束了两连败...[详细]

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  • 西部
排名 球队 胜率
1 骑士 29 10 74.4%
2 猛龙 27 13 67.5%
3 凯尔特人 25 15 62.5%
4 老鹰 23 17 57.5%
5 奇才 20 19 51.3%
6 雄鹿 20 19 51.3%
7 步行者 20 19 51.3%
8 公牛 21 21 50%
2015-16 CBA常规赛排名更多>>
排名 球队 胜率
- 辽宁 31 7 81%
- 新疆 30 8 78%
- 四川 30 8 78%
- 广东 28 10 73%
国际足球
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1 广州恒大 19 7 4 64
2 江苏苏宁 17 6 7 57
3 上海上港 14 10 6 52
4 上海申花 12 12 6 48
5 北京国安 11 10 9 43
6 广州富力 11 7 12 40
7 河北华夏 11 7 12 40
8 重庆力帆 9 10 11 37
9 延边富德 10 7 13 37
10 天津泰达 9 9 12 36
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排名 球队 积分
1 天津权健 18 5 7 59
2 恒丰智诚 18 5 7 59
3 青岛黄海 19 2 9 59
4 北京人和 15 4 11 49
5 大连一方 14 3 13 45
6 武汉卓尔 12 7 11 43
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值班主编：程逵达_US020