火箭-[姚明称火箭至少进西决 恩师：姚明风格像邓肯]
热点-[国安海外踢7场热身赛 高层:唐诗还没完成签约]
关注-[兰帕德生涯十佳球][兰帕德告别信:感谢蓝军]
热点-[温格钦点1人可成亨利二世 阿圭罗遭悍将挑战]
恩比德2011年开始摸篮球，如今却被誉为NBA未来最好的中锋…[详细]
搜狐体育为您梳理过去一周时间里体坛发生的热点新闻…[详细]
北京时间2月2日，2016/2017赛季CBA第22轮补赛，青岛主场以96-94力克北控。青岛获得比赛的胜利，仍然处于季后赛名额的竞争军团之中...[详细]
权健备战，守门员教练为门将设计了特别的独眼测距训练…[详细]
华夏进行了射门练习，最佳进球者复刻了97年卡洛斯的神迹…[详细]
|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|广州恒大
|19
|7
|4
|64
|2
|江苏苏宁
|17
|6
|7
|57
|3
|上海上港
|14
|10
|6
|52
|4
|上海申花
|12
|12
|6
|48
|5
|北京国安
|11
|10
|9
|43
|6
|广州富力
|11
|7
|12
|40
|7
|河北华夏
|11
|7
|12
|40
|8
|重庆力帆
|9
|10
|11
|37
|9
|延边富德
|10
|7
|13
|37
|10
|天津泰达
|9
|9
|12
|36
|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|天津权健
|18
|5
|7
|59
|2
|恒丰智诚
|18
|5
|7
|59
|3
|青岛黄海
|19
|2
|9
|59
|4
|北京人和
|15
|4
|11
|49
|5
|大连一方
|14
|3
|13
|45
|6
|武汉卓尔
|12
|7
|11
|43