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|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|广州恒大
|19
|7
|4
|64
|2
|江苏苏宁
|17
|6
|7
|57
|3
|上海上港
|14
|10
|6
|52
|4
|上海申花
|12
|12
|6
|48
|5
|北京国安
|11
|10
|9
|43
|6
|广州富力
|11
|7
|12
|40
|7
|河北华夏
|11
|7
|12
|40
|8
|重庆力帆
|9
|10
|11
|37
|9
|延边富德
|10
|7
|13
|37
|10
|天津泰达
|9
|9
|12
|36
|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|天津权健
|18
|5
|7
|59
|2
|恒丰智诚
|18
|5
|7
|59
|3
|青岛黄海
|19
|2
|9
|59
|4
|北京人和
|15
|4
|11
|49
|5
|大连一方
|14
|3
|13
|45
|6
|武汉卓尔
|12
|7
|11
|43