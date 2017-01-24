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123运动：神灯永不灭！再见兰帕德！

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前切尔西球员兰帕德宣布退役，正式结束了自己21年的职业足球生涯...[详细]

足球那些事儿：卫冕冠军出局 苏宁压力已不大

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体坛笔记：万幸！C罗手疼无法开车遭辟谣

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中国篮镜头：韩德君运球逗爱子郭少调侃

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北京时间1月27日，CBA联赛正值新春假期，辽宁男篮众将也迎来短暂...[详细]

钓鱼吧：冬季钓鱼得学机灵注意这几点

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亚泰签约英超锋霸 科斯塔驳斥赴中超传闻

焦点-[亚泰1.5亿购伊哈洛创纪录 莫雷罗续约几无望]

关注-[国安引唐诗需与中甲队谈判 2月中旬前或宣布]

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聚焦-[莫里斯归队但无法合练 闵帅满意春节训练效果]

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厄祖或今夏离队赴巴萨 人物志-神灯长明

关注-[兰帕德生涯十佳球兰帕德生涯十佳球][兰帕德告别信:感谢蓝军]

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蓝军传奇兰帕德宣布退役，纵横21年征战超900场…[详细]

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北京时间2月2日，2016/2017赛季CBA第22轮补赛，青岛主场以96-94力克北控。青岛获得比赛的胜利，仍然处于季后赛名额的竞争军团之中...[详细]

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1 骑士 33 15 68.8%
2 凯尔特人 31 18 63.3%
3 猛龙 30 20 60%
4 奇才 29 20 59.2%
5 老鹰 29 21 58%
6 步行者 26 22 54.2%
7 公牛 25 25 50%
8 黄蜂 23 27 46%
2015-16 CBA常规赛排名更多>>
排名 球队 胜率
- 辽宁 31 7 81%
- 新疆 30 8 78%
- 四川 30 8 78%
- 广东 28 10 73%
国际足球
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权健门将进行特殊训练

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1 广州恒大 19 7 4 64
2 江苏苏宁 17 6 7 57
3 上海上港 14 10 6 52
4 上海申花 12 12 6 48
5 北京国安 11 10 9 43
6 广州富力 11 7 12 40
7 河北华夏 11 7 12 40
8 重庆力帆 9 10 11 37
9 延边富德 10 7 13 37
10 天津泰达 9 9 12 36
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排名 球队 积分
1 天津权健 18 5 7 59
2 恒丰智诚 18 5 7 59
3 青岛黄海 19 2 9 59
4 北京人和 15 4 11 49
5 大连一方 14 3 13 45
6 武汉卓尔 12 7 11 43
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值班主编：程逵达_US020