骑士-[詹皇称或因波波将再战奥运 讽刺川普就职演说]
声音-[帕楚里亚谈全明星投票改制 格里芬自曝已伤愈]
赛事-[技巧-申彬彬惊魂夺冠 三分-梁嘉美夺冠军]
专访-[赵爽:谢球迷赞女神 纪妍妍:盼重返季后赛]
声音-[孙梦然:战奥运对我很重要 李梦:场下搞笑]
视频-[前瞻:北京拼季后赛 辽宁后场提速有望复仇]
形势-[形势分析:同曦出局!阿巴斯定律失效 实时对阵]
聚焦-[郭少生涯助攻数破千 丛明晨韧带撕裂赛季报销]
关注-[太残暴!哈达迪成两双机器 四川4人上双压辽宁]
2017年NBA全明星赛首发阵容正式公布…[详细]
蓝月亮半赛季已输掉7场比赛，瓜帅刷新执教生涯新低…[详细]
2016年，世界体坛众多传奇选择在这一年谢幕…[详细]
北京时间1月21日晚，2017年WCBA全明星赛在黑龙江大庆展开角逐。北区明星队经过四节较量以116-110战胜南区明星队。赛后，主场作战的纪妍妍荣膺MVP...[详细]
佛山女足四国赛第2轮比赛中，中国女足2-0缅甸女足…[详细]
|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|广州恒大
|19
|7
|4
|64
|2
|江苏苏宁
|17
|6
|7
|57
|3
|上海上港
|14
|10
|6
|52
|4
|上海申花
|12
|12
|6
|48
|5
|北京国安
|11
|10
|9
|43
|6
|广州富力
|11
|7
|12
|40
|7
|河北华夏
|11
|7
|12
|40
|8
|重庆力帆
|9
|10
|11
|37
|9
|延边富德
|10
|7
|13
|37
|10
|天津泰达
|9
|9
|12
|36
|排名
|球队
|胜
|平
|负
|积分
|1
|天津权健
|18
|5
|7
|59
|2
|恒丰智诚
|18
|5
|7
|59
|3
|青岛黄海
|19
|2
|9
|59
|4
|北京人和
|15
|4
|11
|49
|5
|大连一方
|14
|3
|13
|45
|6
|武汉卓尔
|12
|7
|11
|43